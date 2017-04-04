 المطارات تحتفي ب “عاصمة السياحة العربية 2017”  | فيفاء أون لاين
الثلاثاء, 7 رجب 1438 هجريا, الموافق 4 أبريل 2017 ميلاديا

بتوجيه وزير النقل 

المطارات تحتفي ب “عاصمة السياحة العربية 2017” 

المطارات تحتفي ب “عاصمة السياحة العربية 2017” 
فيفاء أون لاين ـ أبها

تشارك الهيئة العامة للطيران المدني في احتفالية أبها عاصمة السياحة العربية ٢٠١٧، حيث وجه معالي وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة بمشاركة المطارات في المشاركة بهذا الحدث الوطني المهم.

وظهر شعار المناسبة في أهم المطارات بالمملكة، منها الرئيسية كالرياض وجدة والدمام وغيرها.

وقال متحدث الهيئة عبدالله الخريف: “إن هذا يأتي اهتماما بهذا الحدث الكبير، ومشاركة مع منطقة عسير ومجلس التنمية السياحة بعسير”.

وأضاف: “كما أن الوزير مؤخرا اعتمد تطوير تصميم المرحلة الاولى لمطار أبها الجديد، وكذلك الآن تجري الأعمال لتوسعة للصالة الحالية ليواكب الاحتفالية، والطلب المتزايد للسفر إلى منطقة عسير، خصوصا بعد اختيار مطار ابها مطارا محوريا لخدمة المطارات الجنوبية، وبدأ العمل بها قبل أشهر”.

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