سمو أمير جازان يعتمد ترقية 143 موظفاً بإمارة المنطقة

صدرت موافقة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان والمبنية على موافقة وزارة الخدمة المدنية بترقية عدد من موظفي الإمارة من شاغلي المرتبة العاشرة فما دون بعد إستكمال المسوغات النظامية ..

وشملت الترقيات وفقا للمتحدث الرسمي بإمارة منطقة جازان أ.علي بن موسى زعلة ، “143” موظفًاً على مراتب مختلفة في ديوان الإمارة والمحافظات والمراكز بالمنطقة.

من جانبهم عبر الموظفون الذين شملتهم القرارات عن سعادتهم بالترقية مؤكدين أنها ستكون حافزًا لهم لبذل المزيد من الجهد والعطاء ودافعًا للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة بما يعود بالنفع على الوطن والمواطن .. وهم كالتالي ؛

المرتبة العاشرة

. مصطفى على عبده قحــــل

الثامنة

1.على عبدالرحمن على الشهري

السابعة

1. خالد محمد علي ضعافي

2. عبده ضيف الله أحمد عارجي

3. عيسى عبده أحمد جريبي

4. نبيل أحمد يحيى جده

5. هاني حسن عيسى زنقوطي

6. حسن محمد حسن موسى

7. أحمد حجاب مروعي عتودي

8. علي موسى محة شقراني

9. علي محمد يحيى حملي

10. احمد علي رشاد حكمي

11-أمير محمد حيدر الشيخ

المرتبة السادسة

. انور يحيى عبده الراجحي

2. انور حسن مديش الامير

3. عبدالرحمن محمد موسى فاضلي

4. ابو طالب حسن علي عريبي

5. عبدالله سلمان بزيد الفيفي

6. ابراهيم محمد عيسى طميحي

7. تركي بزيد اسعد الفيفي

8. جابر يحيى معنى الرثيي

9. حيدر علي احمد عتودي

10. حسن محمد محمد شمهاني

11. خالد ابراهيم حسين مغفوري

12. يحيى يحيى محمد حكمي

13. محمد حسن عمر رباح

14. علاء محمد عباس حكمي

15. محسن حسين محمد عجيبي

16. احمد محمد عجيبي عبيري

المرتبة الخامسة

1ـ يوسف ابراهيم محمد شحار

2ـ ابراهيم عبدالله احمد ابو ملحة

3ـ احمد حسين مديش بجوي

4ـ محمد علي محمد الحربي

5ـ خالد عبالعزيز عبدالله قزيز

6ـ ابكر معادي عبدالله عباس

7ـ هادي غربي محمد الحدري

8ـ ابراهيم علي سعدي شنيمر

9ـ مساعد علي الحسن ابوطالب

10ـ عبدالله يحيى احمد الفيفي

11ـ هند احمد محمد منى

12ـ موسى حسين موسى بحري

13ـ حمد احمد صالح احمد

14ـ محمد جبران احمد شنية

15ـ عمر صالح زويد العبسي

16ـ حمد هادي حسن القحطاني

17ـ عبدة ابراهيم عبده جاري

18ـ علي يحيى جابر النجادي

19- عبده يحي محمد مدخلي

20- جابر علي جبران الفيفي

21- محمد علي شوعي فقيهي

22- زهير علي محمد زكري

23- عبد العزيز عيسى جابر صدام

24- خالد محمد محمد حمزي

25- محمد حسين محمد بصيلي

26- أيمن عبد الله علي سهلي

27- رامي علي احمد سبعي

28- ثامر احمد محمد دغريري

29- طارق يحي احمد شيعاني

30- اسماعيل عبده علي عتودي

31- جمعان مفرح جابر الحريصي

32- عبد الله حسن حسين حكمي

33- سليمان سالم على المالكي

المرتبة الرابعة

1.حسن محمد حسن مدبش قيسي

2.فرحان يحي محمد المالكي

3.أحمد جابر أحمد قرادي

4.قاسم هادي قاسم قصادي

5.ماجد عبدالعزيز محمد زاهد

6.عبدالرحمن فيصل محمد لبده

7.محمد حمد عبده حفظي

8.راشد سعد هذال الدوسري

9.محمد ناصر عبده امديني

10.مهند احمد علاالله خضري

11.جبار يحي مسرع الريثي

12.علي عبدالله علي ابراهيم

13.يحي عبدالعزيز عبدالله قزيز

14.أحمد قاسم سالم الودعني

15.عيسى يحي علي جغدمي

16.ابراهيم حيح أحمد مغفوري

17.علي يحي أحمد الشراحيلي

18.سالم أحمد يحي القيسي

19.علي محمد ابراهيم عطيف

20.حسن يحي علي جعبور

21.ابارهيم يحي محمد بدري

22.عبدالرحمن احمد فرحان الجابري

23.سلمان رافع سلمان القيسي

24.ياسر فاضل ياسين حسني

25.يحيى سلمان اسعد الحريصي

26.ناصر عبدالله حسن حملي

27.احمد منصور محمد حمدي

28.علي موسى محمد بدري

29.محمد عرار حسن غشامي

30.يحي مفرح حسن غزواني

31.خالد ناصر احمد قحل

32.عائض احمد يحي العزي

33.احمد عداوي موسى حمزي

34.محمد احمد شوعي كريري

المرتبة الثالثة

. يحيى بن مفرح جابر حقوي

2. فيصل بن حسين أحمد جبريل

3. يحيى بن محمد يحيى أبوملحه

4. أحمد بن سعدي علي العبسي

5. غازي بن علي علي حكمي

6. وحيد بن قاسم هادي احمديني

7. علي بن يحيى علي الودعاني

8. يحيى بن يحي مفرح السلمي

9. وليد بن محمد احمد المطلق

10. جابر بن احمد اسعد قيسي

. عبده بن ناصر محمد علوي

12. جابر بن جبران حربش الريثي

13. عبدالمجيد محمد محمد كريري

14. مسعود بن محمد سلمان زيداني

15. يزيد محمد عبدالله الشمري

16. احمد بيشي محمد ابوصولة

17. طاهر علي محمد مجربي

18. محمد حسن احمد صعدي

19. محمد حسن يحيى الحدري

20. علي سلمان احمد الجذمي

المرتبة الثانية

1. نايف علي عثمان قرموشي

2. احمد جعفر مدني عتودي