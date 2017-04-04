“مدير جامعة الملك خالد” يناقش أعمال تطوير الساحل الجنوبي

رأس مدير “جامعة الملك خالد” الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي أمس، الاجتماع الثاني للجنة تطوير الساحل والمراكز السياحية بالمنطقة، بحضور وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور ماجد الحربي، ومدير مركز الأمير سلطـان بن عبدالعزيـز للبحوث والدراسات البيئية والسياحية بالجامعة رئيس الفريق البحثي الدكتور حسين الوادعي، وعدد من أعضاء اللجنة، وذلك بمقر مركز الأمير سلطان بن عبدالعزيز للبحوث والدراسات البيئية والسياحية الجديد بلعصان.

وناقش الاجتماع متابعة أعمال محضر الاجتماع الأول من خلال الاطلاع على ما تم إنجازه في تطوير الساحل والمراكز السياحية، وسبل وكيفية التطوير والأولويات.

وتهدف الدراسة إلى وضع الرؤية والخطط الشاملة والتفصيلية لتطوير الساحل «الحريضة، القحمة، مركز سعيدة الصوالحة، عمق، ذهبان»، وكذلك المراكز السياحية «السودة، الشعف، طبب، تمنية، الواديين»، وتعتمد الدراسة على الالتزام باستغلال التنمية المستدامة للموارد الطبيعية، وتعزيز العلاقة التكاملية بين عناصر البيئة والسياحة والتنمية في منطقة عسير.

كما افتتح السلمي فور وصوله مقر مركز الأمير سلطان بن عبدالعزيز للبحوث والدراسات البيئية والسياحية الجديد بلعصان، المعرض البيئي السياحي بالمقر، واطلع على محتوياته، ودشن شعار المركز والموقع الإلكتروني للجنة.

وأكد رئيس الفريق البحثي الدكتور حسين الوادعي، أن الاجتماع الثاني للجنة شهد العديد من التوجيهات والآراء والتطلعات من مدير الجامعة والأعضاء المشاركين، مشيرا إلى أن الاجتماع شدد على متابعة أعمال محضر الاجتماع الأول من خلال الاطلاع على ما تم إنجازه في تطوير الساحل والمراكز السياحية.

وبين أن هناك العديد من المقترحات لدعم الخطة قدمها الأعضاء في الاجتماع وتعنى بسبل وكيفية التطوير والأولويات، مؤكدا على أن تضافر جهود أعضاء اللجنة سيقدم خدمات عالية على مستوى الفرد والمنطقة إضافة إلى دعم البيئة والسياحة في المملكة بشكل أوسع.