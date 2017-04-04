 دوريات فرع إدارة المجاهدين بمنطقة جازان تتصدى لمجموعة مهربات عبر الحدود اليمنبة | فيفاء أون لاين
الثلاثاء, 7 رجب 1438 هجريا, الموافق 4 أبريل 2017 ميلاديا

دوريات فرع إدارة المجاهدين بمنطقة جازان تتصدى لمجموعة مهربات عبر الحدود اليمنبة

دوريات فرع إدارة المجاهدين بمنطقة جازان تتصدى لمجموعة مهربات عبر الحدود اليمنبة
فيفاء أون لاين ـ جازان
نجحت دوريات فرع إدارة المجاهدين بمنطقة جازان خلال قيامها بمهامها الأمنية المعتادة في التصدي لعمليات تهريب  كميات  من المسكرات والحشيش،  ومركبات تم استخدامها في عمليات التهريب، إضافة إلى القبض على متسللين  ومهربين، ومخالفين لنظام الإقامة والعمل بعدة مواقع مختلفة، خلال  الاثنا عشر يومآ الماضية.
وأوضح  المتحدث الرسمي لفرع إدارة المجاهدين بمنطقة جازان خالد بن عبدالله  قزيز، إنه أثناء قيام دوريات فرع إدارة المجاهدين بمنطقة جازان بحملات أمنية واسعة خلال الاثنا عشر يومآ الماضية، تمكنت من خلالها من القبض ١١٣٨  متسلل و ١٨٦ مخالف لنظام الاقامة والعمل و ٢٩ مهرب في قضايا مختلفة، مبينا إلى أنه الدوريات ضبطت  ٤٩ مركبة استخدمت في عمليات التهريب و٨٨٦٣ حزمة من نبات القات.
وأشار إلى مداهمة اوكار الترويج  وضبط  ٥٦٤٠ لتر من العرق المسكر وضبط ٩ بلاطات حشيش
من جهته أثنى مدير عام فرع ادارة المجاهدين بمنطقة جازان عبدالرحمن بن صالح المويشير على جهود منسوبي الفرع المستمرة في التصدي لعمليات التسلل والتهريب بتوجيهات صاحب السمو الملكي أمير منطقة جازان ومتابعة مدير عام المجاهدين د. عبدالله السويد.

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