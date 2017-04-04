بالصور .. وفاة طفلين في حريق بصامطة

اوضح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المقدم يحيى القحطاني انه وردنا بلاغ عن حريق بمنزل في قرية البدوي التابعة لمحافظة صامطة وعند الوصول للموقع اتضح ان الحادث عبارة عن احتراق في منزل شعبي مكون من ثلاث غرف وصالة واقتصر الحريق على أحدى الغرف وتم السيطره على الحريق من قبل الفرق .

مشيرا الى انه نتج عن الحادث وفاة طفلين وجدا بداخل الغرفه تم اخراجهم من قبل الفرقه ونقلهم للمستشفى .

مبينا انه تم تسليم الحادث لشرطة صامطه بحكم الاختصاص.

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