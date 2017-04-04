فريق شباب الداير”طوّر” يهدي العضويات الشرفية للدوائر الحكومية

إيمانا بضرورة تكامل الجهود وتظافرها ،قدم فريق الداير التنموي “طوّر” العضويات الشرفية لرؤساء ومدراء الدوائر الحكومية بالمحافظة ، حيث زار عدداً من الجهات الحكومية في ، وقد ثمن اعضاء الفريق ماوجدوه من المؤسسات الحكومية من دعم وترحيب ، فيما قدم الفريق العضويات الشرفية مع نسخة من خطة العمل ، لاقى ذلك الترحيب من كافة الدوائر الحكومية مثمنين جهود الفريق في رفع عجلة التنمية ، محملين الفريق أمانةً كبيرة في السعي لتنفيذ خطته ، مبدين دعهم الكامل للفريق واقفين معه قلباً وقالبا كل في ما يخصه.

وكان فريق شباب الداير الداير “طوّر” قد عقد اجتماعاً تشاورياً يوم الخميس ٧/٣ ، تباحث فيه الفريق برامج خطة العمل التي سيبدأ بتنفيذها قريبا بعد اعتمادها من محافظ الداير -الرئيس الفخري للفريق- ، حيث بُدأ الإجتماع بعرض مرئي بالمراحل التي مر بها ، ثم تخلل الإجتماع عدد من النقاشات وقدم الاعضاء تصوراتهم حول تنفيذ خطة أعمالهم وأتخذ الفريق فيها عدد من التنظيمات، وشدد مجلس إدارة الفريق على ضرورة الانجاز.

وثمن الفريق للجنة التنمية الاهلية بالداير دعمها اللامحدود لشباب المحافظة وكان اخرها إستضافة اجتماع الفريق بصالة الاجتماعات باللجنة