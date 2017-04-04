التنمية والبناء .. معرض يُوثّق مسيرة 16 عامًا من التطور في جازان

يواصل استوديو التوثيق الإعلامي بإدارة العلاقات العامة والإعلام بإمارة منطقة جازان العمل حاليًا لافتتاح ” معرض التنمية والبناء ” بمقر القرية التراثية بكورنيش مدينة جيزان الجنوبي , حيث يحكي المعرض مسيرة 16 عامًا من التنمية والبناء والتطور لكل المرافق الخدمية بمنطقة جازان .

وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام بالإمارة المنسق العام للمعرض ياسين بن أحمد القاسم أن فكرة المعرض انطلقت من استوديو التوثيق الإعلامي لإبراز الوجه المتطور للمنطقة , وتجسيدا لكافة المشروعات التنموية التي شهدتها المنطقة في كافة المجالات , مشيرا إلى أن الجهات العاملة بالمعرض تواصل مهامها بالتنسيق مع كافة الإدارات الحكومية المشاركة والبالغ عددها 14 جهة حكومية , حيث سيتم خلال المعرض تقديم العديد من الصور والأفلام الوثائقية والعروض التقدمية والمجسمات التي تحكي عن مسيرة التنمية والبناء في المنطقة , متوقعا أن يتم افتتاح المعرض خلال الأسابيع القليلة المقبلة , مبرزا توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ليكون المعرض وفق المأمول منه ويحقق أهدافه , منوها بمتابعة وكيل إمارة المنطقة الدكتور سعد بن مقرن المقرن المشرف العام على المعرض .

من جانبه بين المشرف التنفيذي للمعرض ومصمم الفكرة المخرج علي بن خلوي الحمزي أن المعرض يأتي مواكبًا لما تشهده منطقة جازان من تطور , بهدف تعريف الزوار بالجهود التنموية التي بُذلت خلال الـ16 عاماً الماضية , مشيرا إلى أن المعرض سيقام على مساحة 150 مترًا مربعًا , حيث سيضم كل جناح ثلاثة حقول , 13 شاشة رقمية لعرض الأفلام الوثائقية والعروض التقدمية , إلى جانب 180 صورة ثلاثية الأبعاد تحكي مسيرة التنمية والبناء .