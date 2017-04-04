 طاقم طبي بمستشفى صبيا يستخرج شعر بوزن كيلو جرام من بطن مريضة | فيفاء أون لاين
الأربعاء, 8 رجب 1438 هجريا, الموافق 5 أبريل 2017 ميلاديا

طاقم طبي بمستشفى صبيا يستخرج شعر بوزن كيلو جرام من بطن مريضة

طاقم طبي بمستشفى صبيا يستخرج شعر بوزن كيلو جرام من بطن مريضة
فيفا اون لاين_نوال الفيفي

قالت الصحة أن فريقاً طبياً بمستشفى صبيا العام نجح في إنهاء معاناة مريضة أربعينية كانت تعاني من إنسداد بالمعدة، وذلك من خلال إجراء عملية جراحية نادرة حيث تم إستخراج كيس شعر بوزن كيلو جرام.

وأضافت أنه فور وصول المريضة لقسم الطوارئ تم الكشف الطبي عليها وإجراء كافة الفحوصات المخبرية والتصوير التلفزيوني ، وتبين وجود كيس شعر بالمعدة تسبب في إنسداد المعدة وتعرضها لقيء متكرر ونقص بالوزن ، ما استدعى التدخل الجراحي من قبل الطاقم الطبي بمستشفى صبيا العام .

وقد تحسنت حالة المريضة عقب إجراء العملية .
الجدير بالذكر ان المريضة خضعت لعدة عمليات جراحية بمستشفيات عدة لتكرار نفس المشكلة خلال العشر سنوات الماضية، و كانت هذه العملية السادسة التي يتم فيها فتح المعدة واستخراج تجمع الشعر المسبب للانسداد.

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