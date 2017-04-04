طاقم طبي بمستشفى صبيا يستخرج شعر بوزن كيلو جرام من بطن مريضة

قالت الصحة أن فريقاً طبياً بمستشفى صبيا العام نجح في إنهاء معاناة مريضة أربعينية كانت تعاني من إنسداد بالمعدة، وذلك من خلال إجراء عملية جراحية نادرة حيث تم إستخراج كيس شعر بوزن كيلو جرام.

وأضافت أنه فور وصول المريضة لقسم الطوارئ تم الكشف الطبي عليها وإجراء كافة الفحوصات المخبرية والتصوير التلفزيوني ، وتبين وجود كيس شعر بالمعدة تسبب في إنسداد المعدة وتعرضها لقيء متكرر ونقص بالوزن ، ما استدعى التدخل الجراحي من قبل الطاقم الطبي بمستشفى صبيا العام .

وقد تحسنت حالة المريضة عقب إجراء العملية .

الجدير بالذكر ان المريضة خضعت لعدة عمليات جراحية بمستشفيات عدة لتكرار نفس المشكلة خلال العشر سنوات الماضية، و كانت هذه العملية السادسة التي يتم فيها فتح المعدة واستخراج تجمع الشعر المسبب للانسداد.