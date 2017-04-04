 جراح سعودي يتدخل طبياً لإنقاذ طفلة “خديج” في عمر 55 يوم | فيفاء أون لاين
الأربعاء, 8 رجب 1438 هجريا, الموافق 5 أبريل 2017 ميلاديا

تعد من العمليات النادرة والحرجة

جراح سعودي يتدخل طبياً لإنقاذ طفلة “خديج” في عمر 55 يوم

جراح سعودي يتدخل طبياً لإنقاذ طفلة “خديج” في عمر 55 يوم
فيفا اون لاين_نوال الفيفي

قالت الصحة أن استشاري جراحة الأنف والأذن وحنجرة الدكتور محسن خردلي بمستشفى الملك فهد المركزي بجازان أجرى عمليتين جراحيتين تمثلت الأولى في عمل فتحة في سقف الحلق من نهاية الأنف والثانية كانت عبارة عن توسيع أعلى القصبة الهوائية لطفلة خديج تبلغ من العمرة 55 يوماُ بعد أن شخصت حالتها بأنها تعاني من متلازمة شاردج مع ضيق في القصبة الهوائية.
حيث تم تنويم الطفلة بقسم العناية المركزة أطفال وإخضاعها للفحوصات الطبية اللازمة ومن ثم تمت تهيئتها لإجراء التدخل الجراحي وتعد هذه العملية من العمليات النادرة والحرجة نظراً لصغر سن الطفلة وكذلك ندرة حدوث مثل هذا المرض لدى كثير من الأطفال.
-وبفضل الله- تم إجراء العملية الجراحية وقد تتكللت بالنجاح حيث بدأ التنفس يعود للطفلة تدريجياً وبتحسن مستمر ، حيث استغنت الطفلة عن التنفس الإصطناعي وإستطاعت بفضل الله أن تأخذ الغذاء عن طريق الفم بالإضافة إلى تحسن على مستوى وزن الجسم لتزيد نصف كيلو ليصبح وزنها من 2 كيلو إلى 2.5 كيلو بفضل الله ويعود ذلك للخطة المقدمة من قبل قسم التغذية التي قدمت للطفلة خلال مكوثها داخل المستشفى ، وقد غادرت الطفلة المستشفى بكل سلامة وعافية ويتم متابعتها من خلال العيادة الطبية.

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