 الصحة : تفعيل برنامج رعاية المسنين في ١٠٠ مركز صحي بجازان | فيفاء أون لاين
الأربعاء, 8 رجب 1438 هجريا, الموافق 5 أبريل 2017 ميلاديا

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الصحة : تفعيل برنامج رعاية المسنين في ١٠٠ مركز صحي بجازان

الصحة : تفعيل برنامج رعاية المسنين في ١٠٠ مركز صحي بجازان
فيفا اون لاين_نوال الفيفي

دشنت الصحة في جازان برنامج رعاية صحة المسنين في عدد ١٠٠ مركز رعاية صحية أولية اضافية لتصبح نسبة المراكز الصحية المطبقة للبرنامج ١٠٠٪‏ .

يذكر أن برنامج رعاية صحة المسنين هو برنامج يعنى بتقديم خدمات صحية شاملة ومتكاملة وقائية وتثقيفية وعلاجية وتأهلية للمسنين حتى يتمتع المسن بشيخوخة نشطة.

ويستهدف البرنامج المسنين من عمر ٦٠ عام فما فوق حسب تعريف منظمة الصحة العالمية، وقد تم تنفيذ دورات تدريبية وتأهلية للقوى العاملة القائمة على تقديم الخدمة في برنامج رعاية صحة المسنين بالمراكز الصحية بنطقة جازان.

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