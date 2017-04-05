مركز عمود يحبط محاولة تهريب كميات من القات

نجحت دوريات مركز عمود التابع لمحافظة الريث يوم أمس في التصدي لتهريب كميات كبيرة من القات بمثلث عمود على طريق الأودية الحشر ،أثناء تأدية دوريات مركز عمود لمهام عملها المعتادة . حيث بلغ مجموع ما تم القبض عليه 1200 حزمة من القات .

من جانبه قدم رئيس مركز عمود أحمد العزي شكره وتقديره للأفراد العاملين في الميدان من منسوبي الدوريات على يقظتهم وحسهم الأمني في التصدي للمهربات بمختلف أنواعها ، مضيفا أنه جرى إتلاف المقبوضات بحضور لجنة مكونة من شرطة ومركز عمود ، وتسليم المقبوض عليه مع عينات للجهات ذات الاختصاص لإكمال الإجراءات

.