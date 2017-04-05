“العمل والتنمية الاجتماعية” تدرج 4889 حالة في برنامج الإعانة المالية للأشخاص ذوي الإعاقة

أدرجت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية اليوم الأربعاء، 4889 حالة تمثل كافة قوائم الانتظار لبرنامج الإعانة المالية للأشخاص ذوي الإعاقة، بعد التأكد من انطباق شروط الاستحقاق عليهم.

وأوضح وكيل الوزارة للرعاية الاجتماعية والأسرة الدكتور نايف بن محمد الصبحي، أن الصرف لمن تم إدراجه في البرنامج سيبدأ شهر رجب الحالي، وقال إن هذا العدد يمثل جميع قوائم الانتظار للأشخاص ذوي الإعاقة ممن تنطبق عليهم شروط الاستحقاق بعد البدء بتطبيق شروط الاستحقاق بشكل آلي، وإيقاف إعانة غير المستحقين.

وأشار الدكتور الصبحي إلى أن وكالة الرعاية الاجتماعية والأسرة ماضية في إدراج جميع من يتقدم لها بطلب الإعانة المالية من الأشخاص ذوي الإعاقة، موضحاً أنه سيتم إشعار جميع المستفيدين الذين تم ضمهم للبرنامج البالغ عددهم 4889 مستفيداً برسالة نصية تحتوي على إمكانية تحققهم من حالة حسابهم البنكي (الآيبان)، من خلال بوابة الخدمات الإلكترونية على موقع الوزارة، ومبيناً أن الوزارة وخلال الأشهر القليلة الماضية أدرجت نحو 58 ألف حالة في برنامج الإعانة المالية للأشخاص ذوي الإعاقة.

وقال وكيل الرعاية الاجتماعية، إن كافة المستفيدين من برنامج الإعانة المالية للأشخاص ذوي الإعاقة الذين تم إلحاقهم بالبرنامج تم تحديث بياناتهم الشخصية، ورقم الحساب البنكي لهم، قبل ضمهم لبرنامج الإعانة المالية.