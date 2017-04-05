اعتماد مركزي صبيا والظبية من المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية

حصل كل من مركز صحي صبيا والظبية التابعان للقطاع الصحي الغربي بصحة جازان على شهادة اعتماد المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية (CBAHI).

وقدمت “CBAHI” التهنئة لإدارتي المركزين وتمنت لهم التوفيق في التطبيق المستمر لمعايير الجودة وسلامة المرضى.

ويؤكد هذا الاعتماد حرص (الصحة) على استثمار الإمكانات المتاحة كافة لتجويد وتحسين خدمات مرافقها الصحية وبما يتماشى مع مبادرات برنامج التحول في الصحة والرؤية السعودية 2030، حيث تستهدف لاحقاً وبنهاية هذا العام 2017م الحصول على اعتماد (100) مركز للرعاية الصحية الأولية في مختلف مناطق المملكة وشهادة الاعتماد ما هي إلا خطوة في رحلة الجودة التي لا تنتهي والهدف ليس الحصول على الشهادة وإنما نشر ثقافة الجودة”.

الجدير بالذكر أن معايير الاعتماد للرعاية الصحية الأولية من المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية تشمل: القيادة وإدارة الجودة وسلامة المرضى والقوى العاملة وإدارة المعلومات والسجلات الطبية وحقوق المرضى وعائلاتهم والعيادات العامة والإحالة ومشاركة المجتمع وتعزيز الصحة والتوعية الصحية وصحة الأمومة والطفولة والتحصينات والأمراض غير المعدية ورعاية المسنين والأمراض المعدية وصحة الفم والأسنان وخدمات الطوارئ وصحة البيئة وخدمات المختبر وخدمات الأشعة وخدمات الصيدلة وإدارة وسلامة المرفق ومكافحة ومنع العدوى.

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