 المبتعث الفيفي يحتفل بمناسبة زواجه | فيفاء أون لاين
الأربعاء, 8 رجب 1438 هجريا, الموافق 5 أبريل 2017 ميلاديا

المبتعث الفيفي يحتفل بمناسبة زواجه

المبتعث الفيفي يحتفل بمناسبة زواجه
الرياض - بندر الفيفي

في ليلة من ليالي الأنس، وفي مساء سادته البهجة والنقاء والمحبة أحتفلت قبيلة المشنوي في منطقة الرياض بزواج الاستاذ : أحمد بن سلمان مقنع المشنوي المحاضر بجامعة طيبة والمبتعث حاليا ببريطانيا على كريمة الشيخ جابر بن مقنع محمد المشنوي يوم الثلاثاء الموافق ٧/٧/ ١٤٣٨ بحضور جمع كبير من الأهل والأقارب والأصدقاء وزملاء العمل والأكاديميين من جامعة الامام محمد بن سعود ، وسط أهازيج الفرح ومباركة الأحباب بهذه المناسبة السعيدة متمنين لهم حياه سعيدة .

طاقم العمل بصحيفة “فيفا اون لاين ” بدورهم يباركون للعريسين ويتمنون لهما حياة زوجية هانئة ومستقره وذرية صالحة .. الف مبروك .

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