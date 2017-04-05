المبتعث الفيفي يحتفل بمناسبة زواجه

في ليلة من ليالي الأنس، وفي مساء سادته البهجة والنقاء والمحبة أحتفلت قبيلة المشنوي في منطقة الرياض بزواج الاستاذ : أحمد بن سلمان مقنع المشنوي المحاضر بجامعة طيبة والمبتعث حاليا ببريطانيا على كريمة الشيخ جابر بن مقنع محمد المشنوي يوم الثلاثاء الموافق ٧/٧/ ١٤٣٨ بحضور جمع كبير من الأهل والأقارب والأصدقاء وزملاء العمل والأكاديميين من جامعة الامام محمد بن سعود ، وسط أهازيج الفرح ومباركة الأحباب بهذه المناسبة السعيدة متمنين لهم حياه سعيدة .

طاقم العمل بصحيفة “فيفا اون لاين ” بدورهم يباركون للعريسين ويتمنون لهما حياة زوجية هانئة ومستقره وذرية صالحة .. الف مبروك .