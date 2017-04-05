خادم الحرمين يعقد جلسة مباحثات رسمية مع دولة رئيسة وزراء بريطانيا

عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – في قصر اليمامة بالرياض اليوم، جلسة مباحثات رسمية مع دولة رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي.

وفي بداية الجلسة منح خادم الحرمين الشريفين – أيده الله – دولة رئيسة وزراء بريطانيا وشاح الملك عبدالعزيز.

عقب ذلك جرى استعراض العلاقات الثنائية وأوجه التعاون بين البلدين الصديقين في شتى المجالات، وسبل تطويرها وتعزيزها، إضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية .

حضر جلسة المباحثات، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ومعالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي الوزير المرافق، ومعالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي، ومعالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، ومعالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان.

كما حضرها من الجانب البريطاني، سفير بريطانيا لدى المملكة سايمون كوليس، ورئيسة ديوان مقر الرئاسة فيونا ماكلويد هيل، ومعالي مستشار الأمن القومي بمكتب رئاسة الوزراء مارك لايال جرانت، ومعالي مستشار الدفاع لشؤون الشرق الأوسط الفريق أول توم باكيت وعدد من المسؤولين.