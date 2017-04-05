شاهد .. أول سيارة إسعاف في المملكة

تشارك أول سيارة إسعاف في المملكة، تبرع بها الملك عبدالعزيز قبل 83 عاما لجمعية الإسعاف الخيري، في رالي حائل نيسان الدولي، الذي تقام فعالياته حاليا، وذلك في جناح فرع هيئة الهلال الأحمر.

وصنعت شركة “لاندروفر” العريقة سيارة الإسعاف تلك، وتبرع بها الملك عبدالعزيز لجمعية الإسعاف الخيري التي أمر بإنشائها في عام ١٣٥٤، لخدمة المرضى والمصابين من الحجاج في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

وتحتوي السيارة، التي تم عرضها في جناح هيئة الهلال الأحمر السعودي، على سرير مخصص لنقل الحالات المرضية والإسعافية وكرسي صغير للمسعف وحقيبة قديمة لبعض الأدوات الطبية والأدوية آنذاك.