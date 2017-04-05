اختطاف سفينة باكستانية قبالة السواحل الصومالية

تعرضت سفينة باكستانية للاختطاف على يد قراصنة صوماليين أثناء مرورها بالقرب من السواحل الصومالية .

وأوضحت قناة “جيو نيوز” الباكستانية اليوم أن سفينة تحمل العلم الباكستاني تعرضت للخطف مع كادرها، وساقها القراصنة الذين خطفوها إلى بلدة الحر الصومالية .

وأضافت أن السلطات الباكستانية فتحت تحقيقاً في الحادث للتأكد من مدى صحة الأنباء التي تحدثت عن أن السفينة التي تحمل اسم (سلامة ـ 1) بأنها باكستانية، وذلك للبدء في الإجراءات اللازمة لتحريرها .

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