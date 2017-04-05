 اختطاف سفينة باكستانية قبالة السواحل الصومالية | فيفاء أون لاين
الخميس, 9 رجب 1438 هجريا, الموافق 6 أبريل 2017 ميلاديا

اختطاف سفينة باكستانية قبالة السواحل الصومالية

اختطاف سفينة باكستانية قبالة السواحل الصومالية
فيفاء أون لاين - اسلام اباد

تعرضت سفينة باكستانية للاختطاف على يد قراصنة صوماليين أثناء مرورها بالقرب من السواحل الصومالية .
وأوضحت قناة “جيو نيوز” الباكستانية اليوم أن سفينة تحمل العلم الباكستاني تعرضت للخطف مع كادرها، وساقها القراصنة الذين خطفوها إلى بلدة الحر الصومالية .
وأضافت أن السلطات الباكستانية فتحت تحقيقاً في الحادث للتأكد من مدى صحة الأنباء التي تحدثت عن أن السفينة التي تحمل اسم (سلامة ـ 1) بأنها باكستانية، وذلك للبدء في الإجراءات اللازمة لتحريرها .

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