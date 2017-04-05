الجوازات تدعو المخالفين للاستفادة من الإعفاءات

دعت المديرية العامة للجوازات جميع الوافدين المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود المتواجدين في المملكة إلى سرعة الاستفادة من الأمر السامي الكريم والإعفاءات الممنوحة لهم من الآثار المترتبة على بصمة ( مرحل ) ، والإعفاء من الرسوم والغرامات المترتبة على المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في حال المبادرة بمغادرة المملكة من تلقاء أنفسهم وعلى حسابهم الخاص في مدة لا تتجاوز ( 90 ) يوماً اعتباراً من 1 / 7 / 1438هـ ، وبإمكانهم العودة إلى المملكة بالطرق النظامية .

وأوضحت الجوازات أن من لديه إقامة منتهية قبل تاريخ الإعلان عن بدء الحملة ولم يسدد الرسوم والغرامات المستحقة ولم يكن على سجله قضية من صاحب العمل ، يتوجب على الوافد المخالف مراجعة إدارات وشعب الوافدين لإنهاء إجراءات مغادرته ويؤشر على سجل صاحب العمل في النظام الآلي لتسديد الرسوم المستحقة عليه ويمنح الوافد المخالف تأشيرة خروج نهائي ومن ثمّ يتوجه إلى المنفذ للمغادرة.

وحدّدت الجوازات أنه بعد انتهاء المهلة المحددة ( 90 ) يوماً سيتم إيقاف سجلات المخالفين الذين لم يلتزموا بالمغادرة خلالها وستطبق بحقهم جميع العقوبات المترتبة على مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود .

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