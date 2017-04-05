وزير الدفاع الأميركي: هجوم الغاز في سوريا عمل شنيع

قال وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس ، اليوم الأربعاء إن هجوم الغاز السام في سوريا “عمل شنيع وسيعامل كذلك”.

جاء ذلك في مقر وزارة الدفاع الأميركية ( البنتاغون ) قبل اجتماع ماتيس بوزير دفاع سنغافورة.

وألقت دول غربية ومنها الولايات المتحدة باللوم على الحكومة السورية في ارتكاب أسوأ هجوم بغاز سام في سوريا في أكثر من 4 أعوام والذي راح ضحيته العشرات من الناس في مدينة #خان_شيخون بمحافظة #إدلب السورية أمس الثلاثاء.

وفي وقت سابق، قال مسؤول كبير في البيت لأبيض إن الزعم الروسي بأن مدنيين سوريين قتلوا في انفجار مستودع أسلحة كيمياوية للمعارضة المسلحة أصابته طائرات حكومية غير معقول.

وأبلغ المسؤول “رويترز” بأن الولايات المتحدة ما زالت تعتقد أن حكومة الرئيس بشار الأسد مسؤولة عن الهجوم الكيمياوي الذي أودى بحياة العشرات.

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