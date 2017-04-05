أمير جازان: حصول “جزيرة أحبار” على جائزة التميز فخر للسياحة

استقبل الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة في مكتبه بالإمارة اليوم وكيل إمارة منطقة جازان نائب رئيس مجلس التنمية السياحية رئيس اللجنة التنفيذية الدكتور سعد بن مقرن المقرن وأمين عام المجلس رستم كبيسي وأعضاء المجلس بمناسبة حصول جزيرة أحبار بمنطقة جازان على جائزة التميز السياحي كأفضل مكان جذب سياحي في المملكة.

وتسلم أمير منطقة جازان في مستهل اللقاء جائزة التميز التي حصلت عليها المنطقة ممثلة بجزيرة أحبار في ملتقى السفر والاستثمار السياحي السعودي الذي أُقيم بالرياض أخيرًا مقدمًا التهنئة للجميع بحصول المنطقة على الجائزة .

ونوه بالجهود التطويرية التي بُذلت لتطوير وتنمية جزيرة أحبار التي تقع على بعد “١٥” كيلو مترًا تقريبًا من مدينة جازان، وتم تهيئتها من قِبل الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ومجلس التنمية السياحية بالتعاون مع أمانة المنطقة وحرس الحدود وإدارة التعليم لتُضاف لمواقع الجذب السياحي التي تزخر بها منطقة جازان.

وشدد الأمير محمد بن ناصر على الأهمية السياحية للمنطقة وما تمتلكه من مقومات سياحية من مرتفعات جبلية وأودية وسهول تكسوها الخضرة على مدار العام وشواطئ جذابة ومياه صافية وطبيعية وما تشتهر به من طيور ونباتات وأسماك نادرة.

وجدد الدعوة لأبناء المملكة وغيرهم من مختلف الدول لزيارة المنطقة والاستمتاع بما حباها الله به من معالم ومواقع سياحية جذابة، ولرجال الأعمال للاستثمار في الفرص المتاحة بالمنطقة في المجال السياحي وغيره من المجالات.

من جانب آخر أعرب نائب رئيس مجلس التنمية السياحية وأعضاء المجلس عن سعادتهم بتحقيق جائزة التميز السياحي، مقدرين جهوده في خدمة المنطقة.