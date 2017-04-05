 أفراح المشنوي والمثيبي في قصر الملكة | فيفاء أون لاين
الخميس, 9 رجب 1438 هجريا, الموافق 6 أبريل 2017 ميلاديا

أفراح المشنوي والمثيبي في قصر الملكة

أفراح المشنوي والمثيبي في قصر الملكة
يزيد الفيفي_فبفاء

شهدت صالة الملكة للافراح بمحافظة الدائر مساء الثلاثاء زواج الشاب الملازم أول طيار احمد علي أحمد يزيد ال مريع المشنوي الفيفي على كريمة سلمان صبحان المثيبي الفيفي حيث شهدت الأمسية حظور لفيف من أقارب العائلتين والأصدقاء والاعزاء عليهم من قبائل فيفاء وقد شكر والد العريس العميد طيار علي أحمد المشنوي كل من شاركهم أفراح ولدهم وخاص بالشكر اخوال العريس الدكتور محمد حسين محمد المشنوي والدكتور أحمد حسين محمد المشنوي والدكتور عبدالرحمن حسين المشنوي والعميد عبدالله حسين المشنوي
والمهندس يحي حسين المشنوي الذي تكبدوا عناء السفر لمشاركتهم افراحهم في هذه الامسية البهيجة
وبدورها صحيفة فيفاء اون لاين بكل طاقمها تهني العريسين وتقول بارك الله لكما وفيكما وجمع بينكما في خير

شاهد ايضا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*