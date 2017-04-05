أفراح المشنوي والمثيبي في قصر الملكة

شهدت صالة الملكة للافراح بمحافظة الدائر مساء الثلاثاء زواج الشاب الملازم أول طيار احمد علي أحمد يزيد ال مريع المشنوي الفيفي على كريمة سلمان صبحان المثيبي الفيفي حيث شهدت الأمسية حظور لفيف من أقارب العائلتين والأصدقاء والاعزاء عليهم من قبائل فيفاء وقد شكر والد العريس العميد طيار علي أحمد المشنوي كل من شاركهم أفراح ولدهم وخاص بالشكر اخوال العريس الدكتور محمد حسين محمد المشنوي والدكتور أحمد حسين محمد المشنوي والدكتور عبدالرحمن حسين المشنوي والعميد عبدالله حسين المشنوي

والمهندس يحي حسين المشنوي الذي تكبدوا عناء السفر لمشاركتهم افراحهم في هذه الامسية البهيجة

وبدورها صحيفة فيفاء اون لاين بكل طاقمها تهني العريسين وتقول بارك الله لكما وفيكما وجمع بينكما في خير

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