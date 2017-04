ديزني تبحث عن علاء الدين والأميرة ياسمين في أبوظبي

قررت شركة والت ديزني العالمية، والمعروفة باسم ديزني، والتي تُعد أكبر شركات وسائل الإعلام والترفيه في العالم، البحث عن أبطال فيلم علاء الدين الجديد في الشرق الأوسط، وتحديداً في أبوظبي، وذلك بعد أن اختارت شركة الإنتاج الإعلامي”بيراميديا” لتقوم بتلك المهمة عبر البحث عن مواهب عربية جديدة لتأدية الأدوار الرئيسية لواحد من أهم وأشهر أفلام ديزني وهوليوود فيلم”علاء الدين” الذي سيكون من إخراج غاي ريتشي وتوزيع “ستويوهات والت ديزني للرسوم المتحركة”.

وستقوم شركة بيراميديا الرائدة والمتخصصة في مجال الاستشارات والإنتاج الإعلامي، وفرعها “بيراستارز” في أبوظبي، بعمل تجارب أداء للمواهب في التمثيل من مختلف أنحاء العالم العربي، لدوري “علاء الدين” و”الأميرة ياسمين” الشخصيتان الرئيسيتان في قصة علاء الدين.

وتشارك كأحد مدراء اختبار الأداء للفيلم الإعلامية نشوة الرويني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بيراميديا، والتي أختيرت من قبل كمستشارة في اختيار وإسناد أدوار لمجموعة من أفلام هوليوود العالمية، ومنها على سبيل المثال أفلام “مملكة الجنة”، “سيريانا”، و”قراصنة الكاريبي”.

وعن هذا المشروع قالت نشوة الرويني: رغم تجاربنا السابقة سواء على المستوى الشخصي أو على مستوى “مجموعة بيراميديا” في اختيار وإسناد الأدوار لفنانين من المنطقة العربية في أفلام بالسينما العالمية، إلا أن فيلم “علاء الدين” له مذاق خاص، نظراً لارتباطنا منذ الطفولة بتلك الشخصية، التي عاصرناها في أعمال فنية مختلفة في مقدمتها، أعمال ديزني، وما يُميز هذا الفيلم أيضاً أنه ليس من أفلام الرسوم المتحركة بل يقوم بالأدوار شخصيات حية، وهذا في إطار توجه مجموعة ديزني لتحويل بعض أفلام الرسوم المتحركة التي قدمتها لأفلام بشخصيات حية، تماماً مثل فيلم “الجميلة والوحش” الذي تم تحويلة وحقق أكثر من 786 مليون دولار في فترة قصيرة جداً، ونرجو أن نُساهم بدور محوري في اختيار الشخصيات الرئيسية للفيلم.

أكدت الرويني: أن اختبارات الأداء ستكون على الأدوار الرئيسية للمرشحين لأداء دوري علاء الدين والأميرة ياسمين، شاب وشابة يتمتعان بموهبة الغناء والرقص، تتراوح أعمارهم بين 18 و25 عامًا، ومن أي دولة عربية، وسيكون ذلك في مقر شركة بيراميديا بالمنطقة الإعلامية الحرة بأبوظبي، في مبنى towfor54 على مدار أسبوعين، ونرحب بمشاركة المواهب التمثيلية من مختلف أنحاء العالم العربي.

وحول اختيار أبوظبي لتكون مقراً لاختبارات الأداء أشارت نشوة الرويني: أنه كان هناك مفاوضات في البداية على مدار أكثر من ثلاثة أشهر حول منطقة الشرق الأوسط للبحث عن أبطال فيلم علاء الدين الجديد، ولتكون أبوظبي مركزاً لاختبارات الأداء، وفي الحقيقة لم يكن هناك صعوبة في ترشيح أبوظبي نظراً لكونها عاصمة للثقافة العربية، ولديها من المقومات الحضارية والثقافية التي يندر أن تجتمع في مكان واحد، فأبوظبي لها مكانتها على مختلف المستويات سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وفنياً وثقافياً، هذا إضافة إلى عنصري الأمن والأمان اللذان يتمتع بهما كل من يعيش على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة سواء كان مواطناً أو وافداً أو حتى زائراً.

وأضافت الرويني: أن الدول العربية تضم الكثير من المواهب التي نأمل إلى اختيار الشخصيات الرئيسية للفيلم منها، مما يمثل فرصة رائعة للممثلين الشباب في الشرق الأوسط للمشاركة بدور البطولة في واحد من أهم أفلام ديزني الضخمة، مُعربةً عن سعادتها بالمشاركة في هذا المشروع الذي سيساهم في اكتشاف المواهب العربية وتقديمها للعالم.

الجدير بالذكر أن شركة والت ديزني والشهيرة بـ”ديزني” تأسست في 16 أكتوبر عام 1923، من قبل الأخوان والت وروي ديزني في شكل إستوديو لفن التحريك (الأنيمايشن)، والذي أصبح الأن واحداً من أكبر الإستوديوهات في هوليوود والعالم.

و”مجموعة بيراميديا” هي واحدة من أكبر شركات الإنتاج الإعلامي في الشرق الأوسط، وقامت بتقديم استشارات فنية وإسناد أدوار لأفلام أخرى من إنتاج هوليوود منها “Kingdom of Heaven” و”Syriana” و”Pirates of the Caribbean” وغيرها.