وكيل إمارة منطقة جازان يفتتح ملتقى أبوعريش الأسري الأول

افتتح وكيل إمارة منطقة جازان الدكتور سعد بن مقرن المقرن ، مساء اليوم الأربعاء فعاليات ملتقى أبوعريش الأسري الأول، الذي تنظمه لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بأبو عريش ،وذلك في ساحة البلدية جنوب دوار العشة.

وكان في استقبال سعادته لدى وصوله مقر الملتقى محافظ أبوعريش الاستاذ محمد بن ناصر بن لبده ،ورئيس مجلس إدارة لجنة تنمية أبوعريش الاستاذ عبده راجحي وعدد من المشايخ ومدراء الادارات المدنية والعسكرية بالمحافظة .

بعدها قام بقص الشريط إيذاناً بافتتاح خيمة الأسر المنتجة، وتجول في أروقة الخيمة التي تضم أكثر من 100 معرضاً شاركت بها الأسر المنتجة بإشراف لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بابوعريش، حيث شاهد خلال الجولة أبرز المنتجات الأسرية من المأكولات الشعبية والحرف التقليدية والمنسوجات النسائية التي تشتهر بها المنطقة.

بعد ذلك افتتح معرض الجهات الحكومية المشاركة بالملتقى والبالغ عددها “18 ” معرضًا.

واوضح رئيس مجلس ادارة لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بابوعريش الاستاذ عبده راجحي ان الملتقى يعد أحد البرامج النوعية على مستوى لجان التنمية وذات الأثر المستمر والمتكرر والذي يجمع بين الجوانب التوعوية والتثقيفية والتسويقية والترفيهية واستغلال الأوقات فيما هو مفيد.

واضاف ان اللجنة حرصت على توفير خيمة للأسر المنتجة تضم 100 ركن لأسرة منتجة تعمل في 20 نشاط تجاري متنوع، كما يستفيد أكثر من 1500 يتيم من مبادرة فرحة يتيم 2 والذي تنفذه اللجنة بالتعاون مع مكتب تعليم المحافظة وجمعية الملك فهد الخيرية ، وينظم الملتقى مبادرة أخرى لذوي الاحتياجات الخاصة وأطفال التوحد بالتعاون مع جمعية إنسان الخيرية. ويحتوي الملتقى على معرض توعوي تشارك فيه 10 جهات حكومية وخيرية واجتماعية وديوانية تناقش خلال فترة الملتقى 10 قضايا اجتماعية مختلفة ، كما حرصت اللجنة على استقطاب أفضل خبراء التمية الأسرية على مستوى المملكة والعالم العربي لتقديم البرامج التوعوية المصاحبة للملتقى الذي يستقبل يوميا أكثر من 2000 زائر من داخل المحافظة وخارجها.

وعبر “الراجحي ” عن شكره لجميع الجهات الراعيةوالداعمة لهذا الملتقى وفي مقدمتهم محافظة أبوعريش ومركز التنمية الاجتماعية بجازان ومؤسسة محمد وعبدالله السبيعي الخيرية، والشركة السعودية للكهرباء .

وفي ختام الحفل قام سعادته بتكريم الجهات الداعمة والراعية .