بالصور ..ابتدائية الفرحة تنظم رحلة ترفيهية للطلاب لمنتزه قرضة

أقامت إدارة ومنسوبي مدرسة الفرحة الابتدائية رحلة ترفيهية للطلاب إلى منتزه قرضة السياحي بحضور مدير مكتب تعليم فيفاء الأستاذ / يحيى علي الفيفي ومشاركة منسوبي المدرسة وأولياء الأمور .

وقد تناول الجميع الفطور في المنتزه وبعد الفطور تنوعت الفقرات والألعاب حيث

شارك فيها جميع الطلاب وفي نهاية البرنامج تم توزيع الهدايا على جميع الطلاب .

كما قامت إدارة ومنسوبي مدرسة الفرحة الابتدائية على هامش الرحلة الترفيهية بتكريم الطالب / عبدالمجيد موسى أحمد الفيفي والمصنف ضمن اذكى 1 % على مستوى المملكة في مقياس موهبة .