 بالصور ..ابتدائية الفرحة تنظم رحلة ترفيهية للطلاب لمنتزه قرضة | فيفاء أون لاين
الخميس, 9 رجب 1438 هجريا, الموافق 6 أبريل 2017 ميلاديا

بالصور ..ابتدائية الفرحة تنظم رحلة ترفيهية للطلاب لمنتزه قرضة

بالصور ..ابتدائية الفرحة تنظم رحلة ترفيهية للطلاب لمنتزه قرضة

أقامت إدارة ومنسوبي مدرسة الفرحة الابتدائية رحلة ترفيهية للطلاب إلى منتزه قرضة السياحي  بحضور مدير مكتب تعليم فيفاء الأستاذ / يحيى علي الفيفي ومشاركة منسوبي المدرسة وأولياء الأمور .

وقد تناول الجميع الفطور في المنتزه وبعد الفطور  تنوعت الفقرات والألعاب حيث
شارك فيها جميع الطلاب وفي نهاية البرنامج  تم توزيع الهدايا على جميع الطلاب  .

كما قامت إدارة ومنسوبي مدرسة الفرحة الابتدائية  على هامش الرحلة الترفيهية بتكريم الطالب / عبدالمجيد موسى أحمد الفيفي والمصنف ضمن اذكى 1 % على مستوى المملكة في مقياس موهبة .

 

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