 آل محبوب يزفان العريسين وليد ويحيى | فيفاء أون لاين
الخميس, 9 رجب 1438 هجريا, الموافق 6 أبريل 2017 ميلاديا

آل محبوب يزفان العريسين وليد ويحيى

آل محبوب يزفان العريسين وليد ويحيى
فيفاء أون لاين - سلمان مدخلي

 

احتفل كل من الأستاذ / وليد بن عبدالله محبوب ، أحد منسوبي بلدية محافظة الطوال ، وأخيه الأستاذ / يحيى بن عبدالله محبوب ، بمراسم حفل زواجهما في إحدى قاعات الأفراح والإحتفالات بمحافظة صامطة بمنطقة جازان

وحضر لفيف من أهل وأقارب العريسين والأصحاب والزملاء ، بأجواء احتفالية جملية ورائعة يسودها الحب والسعادة ، ممزوجة بألوان من التراث الشعبي بعرضة السيف والمعشى والعزاوي ، مما زاد على حفل الزواج رونقاً وجمال واستحسان الحضور

كما شكر العريسان الله سبحانه وتعالى على توفيقه لهم بإكمال نصف دينهما بالزواج وأنه نعمة كبيرة من نعم الله علينا ، وقدموا الشكر والتقدير لجميع من شاركوهم فرحتهم الكبرى هذه ، وشكر العريس الأستاذ / وليد بن عبدالله محبوب ، زملائه منسوبي بلدية الطوال على هذه الوقفة الجميلة والغير مستغربة عليهم وتشريفهم حفل زفافه ومشاركتهم فرحته

الف الف مبروك لكم وليد ويحيى ، دامت السعادة والأفراح في حياتكم

صحيفة فيفا اون لاين ، تبارك للعريسين وتتمنى لهما حياة مليئة بالتوفيق والسعادة

 

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