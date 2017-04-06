آل محبوب يزفان العريسين وليد ويحيى

احتفل كل من الأستاذ / وليد بن عبدالله محبوب ، أحد منسوبي بلدية محافظة الطوال ، وأخيه الأستاذ / يحيى بن عبدالله محبوب ، بمراسم حفل زواجهما في إحدى قاعات الأفراح والإحتفالات بمحافظة صامطة بمنطقة جازان

وحضر لفيف من أهل وأقارب العريسين والأصحاب والزملاء ، بأجواء احتفالية جملية ورائعة يسودها الحب والسعادة ، ممزوجة بألوان من التراث الشعبي بعرضة السيف والمعشى والعزاوي ، مما زاد على حفل الزواج رونقاً وجمال واستحسان الحضور

كما شكر العريسان الله سبحانه وتعالى على توفيقه لهم بإكمال نصف دينهما بالزواج وأنه نعمة كبيرة من نعم الله علينا ، وقدموا الشكر والتقدير لجميع من شاركوهم فرحتهم الكبرى هذه ، وشكر العريس الأستاذ / وليد بن عبدالله محبوب ، زملائه منسوبي بلدية الطوال على هذه الوقفة الجميلة والغير مستغربة عليهم وتشريفهم حفل زفافه ومشاركتهم فرحته

الف الف مبروك لكم وليد ويحيى ، دامت السعادة والأفراح في حياتكم

صحيفة فيفا اون لاين ، تبارك للعريسين وتتمنى لهما حياة مليئة بالتوفيق والسعادة