بالصور: سلطان بن طراد يحتفي بصاحب السمو الأمير خالد بن سعود    

احتفى الأستاذ/ سلطان بن منصور بن طراد رئيس مجلس إدارة المكتب الخاص لصاحب السمو الأمير عبدالعزيز بن سعود بن خالد بن تركي بن عبدالعزيز آل سعود مساء أمس في قصره بحي الروضة الشمالي بمدينة جازان بصاحب السمو الأمير / خالد بن سعود بن خالد بن تركي بن عبدالعزيز آل سعود المستشار بالديوان الملكي . وقد استهل الحفل الخطابي بالقرآن الكريم ثم ألقى الشيخ أحمد الضامري المستشار بالمكتب الخاص كلمة رحب في مستهلها بإسم الشيخ سلطان بن طراد بصاحب السمو الأمير خالد بن سعود وأصحاب الفضيلة والمشائخ والأعيان والمواطنين الضيوف الحاضرين رافعا أسمى آيات الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي عهده حفظهم الله مستعرضا ما تعيشه المنطقه من طفرة تنمويه وبناء ونماء في كافة المجالات بفضل الله سبحانه وحرص القيادة الرشيده وتوجيه ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير / محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان . داعيا المولى العلي القدير ان ينصر جنودنا البواسل المرابطين على ثغور الوطن ويؤيديهم بنصره. ثم ألقى الشاعر طلال بن محمد المجممي المستشار الإعلامي بالمكتب الخاص قصيدة ترحيبه بإسم الشيخ سلطان بن طراد وكافة أهالي منطقة جازان رحب فيها بسمو الأمير . كما ألقى الشاعر محمد البقمي قصيدة نبطيه نالت استحسان الحضور. ثم ألقى سمو الأمير خالد بن سعود بن تركي بن عبدالعزيز كلمة توجيهيه شكر في مستهلها صاحب الفضيله الشيخ / سلطان بن منصور بن طراد على حسن الإستقبال و كرم الضيافه والحرص والإهتمام على تنفيذ كافة البرامج الخيرية المقدمة للمجتمع . وفي ختام الحفل تناول الجميع طعام العشاء المعد بهذه المناسبة على شرف صاحب السمو الأمير خالد بن سعود بن خالد بن تركي بن عبدالعزيز آل سعود. وقد حضر الحفل جمع كبير من أصحاب الفضيلة المشايخ وشيوخ الشمل ومشايخ القبائل والأعيان .

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