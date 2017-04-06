“الإحصاء”: إرتفاع مستوى البطالة في المملكة الى 12.3%

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء أنَّ معدل البطالة للسعوديين بلغ (12.3% )، خلال الربع الرابع من العام 2016، بارتفاع طفيف مقارنة بالربع الثالث من عام 2016 والذي كان (12.1% ) فيما بلغ معـدل البطالة لإجمالي الســـكان ( سعوديين وغير سعوديين) (5.6%) بانخفاض طفيف مقارنةً بمعدل البطالة للربع الثالث من عام 2016.

وكشفت نشرة سوق العمل، التي طورتها الهيئة العامة للإحصاء، ارتفاع معدل المشاركة الاقتصادية على مستوى المملكة بمعدل بلغ (56.5%) مقارنة بالربع الثالث من عام 2016 الذي سجل معدل بلغ (55.3%).

كما أظهرت نتائج المسح أنَّ معدل المشاركة الاقتصادية للسعوديين بلغ (42.2%), وبلغ المعدل بين السعوديين الذكور (64,6%), وبين الإناث (19,3%).

وتضمنت النشرة للمرة الأولى بيانات المشتغلين والباحثين عن عمل من السجلات الإدارية والتي أوضحت أن نسبة الذكور السعوديين الباحثين عن عمل (19.4% ) والإناث (80.6 % ) من إجمالي السعوديين الباحثين عمل للربع الرابع 2016 وتركزت أعلى نسبة للباحثين عن عمل السعوديين في الفئة العمرية (27-36) حيث بلغت (52.8%) .

إلى هذا أشارت النتائج إلى أن أعلى معدل للمشاركة الاقتصادية للسعوديين بلغ (63,7%) بين الأفراد الذين أعمارهم بين (25 – 39) سنة، وأنَّ معدل المشاركة الاقتصادية كان الأعلى بين السعوديين الحاصلين على شهادة دبلوم دون الجامعة حيث بلغ المعدل (83,5%) يليه الحاصلون على شهادة التعليم الجامعي فما فوق بمعدل بلغ (78,2%).

وفيما يتعلق بمعدل التشغيل فقد ارتفع مقارنة بالربع الثالث من عام 2016 حيث بلغ (94.4%) بينما بلغ معدل التشغيل للمشتغلين السعوديين (87.7%) بانخفاض طفيف مقارنةً بمعدل التشغيل للسعوديين للربع الثالث من عام 2016.