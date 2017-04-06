 استخراج زرادية من رأس طفل في تبوك | فيفاء أون لاين
الخميس, 9 رجب 1438 هجريا, الموافق 6 أبريل 2017 ميلاديا

استخراج زرادية من رأس طفل في تبوك

استخراج زرادية من رأس طفل في تبوك
فيفاء أون لاين- متابعة

أستطاع فريق طبي جراحي بمستشفى الملك خالد بتبوك من إنقاذ حياة طفل يبلغ من العمر 11 سنة أصيب بنزيف في الرأس جراء اختراق “زرادية ” لجمجمة الرأس ، حيث باشر قسم الطوارئ بالمستشفى فور وصول الطفل الحالة بأجراء الفحوصات اللازمة حيث أظهرت الأشعة المقطعية وصول جزء من الأداة إلى داخل المخ وإلحاقها الضرر بالأوردة الدموية ، وعلى الفور تم إخضاع الطفل لعمليه جراحية عاجله اشرف عليها فريق طبي متخصص في جراحة المخ والأعصاب ، حيث تم استخراج ” الزرادية ” من رأس الطفل وإيقاف النزيف بنجاح في حين وصفت حالة الطفل الصحية بالجيدة.

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