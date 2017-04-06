استخراج زرادية من رأس طفل في تبوك

أستطاع فريق طبي جراحي بمستشفى الملك خالد بتبوك من إنقاذ حياة طفل يبلغ من العمر 11 سنة أصيب بنزيف في الرأس جراء اختراق “زرادية ” لجمجمة الرأس ، حيث باشر قسم الطوارئ بالمستشفى فور وصول الطفل الحالة بأجراء الفحوصات اللازمة حيث أظهرت الأشعة المقطعية وصول جزء من الأداة إلى داخل المخ وإلحاقها الضرر بالأوردة الدموية ، وعلى الفور تم إخضاع الطفل لعمليه جراحية عاجله اشرف عليها فريق طبي متخصص في جراحة المخ والأعصاب ، حيث تم استخراج ” الزرادية ” من رأس الطفل وإيقاف النزيف بنجاح في حين وصفت حالة الطفل الصحية بالجيدة.

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