 هنا موعد .. رفع آلية استحقاق “حساب المواطن” | فيفاء أون لاين
الخميس, 9 رجب 1438 هجريا, الموافق 6 أبريل 2017 ميلاديا

هنا موعد .. رفع آلية استحقاق “حساب المواطن”

هنا موعد .. رفع آلية استحقاق “حساب المواطن”
حساب المواطن
فيفاء أون لاين- متابعة

كشف مصدر مسؤول أن اللجنة الوزارية العليا الخاصة بوضع سياسات برنامج “حساب المواطن” تنظر حالياً في البيانات المرفوعة لها لإعداد السياسات العامة للبرنامج وآلية الاستحقاق، وذلك قبل رفعها للمقام السامي في مايو المقبل.

وقال المسؤول إنه سيتم إبلاغ المواطنين المستحقين للدعم عبر رسائل نصية على جوالاتهم، أو عبر حساباتهم بالموقع الالكتروني للبرنامج، مبيناً وفقاً لصحيفة “المدينة” أنه لن يتم نشر أسماء المستحقين عبر وسائل الإعلام حفاظاً على خصوصياتهم.

وأوضح أن الرؤية التي وضعتها الدولة لمستقبل برنامج “حساب المواطن” تتجه لاعتماده كمنصة أو بوابة واحدة يتم من خلالها تقديم كافة المساعدات، والإعانات الحكومية المقدمة للمواطن كمعاشات الضمان الاجتماعي، وإعانات ذوي الاحتياجات الخاصة، وغيرها.

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