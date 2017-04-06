صحيفة سبق : “العطش يحاصر فيفاء”!

قالت صحيفة “سبق” اليوم أن أهالي محافظة فيفاء يشتكون نقص المياه وتأخير وصولها لهم فيما ألقى عدد منهم التهم على عاتق المتعهد والعاملين معه حيث تم تقليص عقد المتعهد بالسقيا؛ مما أدى لتقليص عدد كروت المياه المستحقة للمنازل؛ وفقاً لما أورده الأهالي وحسب الصحيفة فقد أوضح أحد السكان، فرحان الفيفي، أن المتعهد لم يوفر العدد المطلوب؛ لانشغاله بالتزامات ومشاريع في مناطق أخرى؛ لذلك قام باستئجار ناقلات يعمل عليها بعض أبناء فيفاء.

وأضاف: “المشكلة أن وزارة المياه خفّضت قيمة العقد الجديد إلى النصف، وبدأ توزيع كروته هذا الأسبوع بواقع ستة كروت للأسرة، بدلاً من 12 كرتاً فيما مضى؛ الأمر الذي سيتسبب في مضاعفة أزمة تأخير المياه التي يطول انتظارها لأيام وأحياناً شهر”.

ومن جهته، قال الناطق الإعلامي لخدمات المياه بجازان عمر صيقل حسب الصحيفة ذاتها أن “عدد الناقلات المطلوبة في العقد 45، وعدد الناقلات الموجودة وخاصة للمقاول 30، والمستأجرة من قِبَل المقاول 15، والتي يتم استئجارها مؤقتاً في حالة الأعطال 5”.