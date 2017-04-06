 “الشورى” لوزارة الإسكان : لقد فشلتم! | فيفاء أون لاين
الخميس, 9 رجب 1438 هجريا, الموافق 6 أبريل 2017 ميلاديا

“الشورى” لوزارة الإسكان : لقد فشلتم!

“الشورى” لوزارة الإسكان : لقد فشلتم!
فيفاء أون لاين- متابعة

قالت لجنة الحج والإسكان والخدمات بمجلس الشورى، إن وزارة الإسكان أخفقت في مهمتها الأساسية وهي توفير السكن للمواطنين.

وأوضحت اللجنة خلال مناقشتها للتقرير السنوي لوزارة الإسكان للعام المالي (1436/ 1437)، أن إنجازات الوزارة لم تمس المطالب الجوهرية المطلوبة منها، وهي تمكين المواطنين من الحصول على الإسكان الكافي، ولم تسهم في رفع مستوى الجودة الإسكانية، ولا في تحسين مستوى الاستطاعة للمواطن في الحصول على المسكن.

وأشارت بحسب “الوطن” إلى أنه بالرغم من المطالبات التي وجهت للوزارة خلال السنوات الماضية بضرورة الإسراع في تسليم المنتجات السكنية، ورغم التسهيلات التي حصلت عليها من سيولة مالية ووظائف وأراض إلا أنها لم تنجز إلا نسبة ضئيلة جدا من المطلوب.

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