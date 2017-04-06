إصابة شخص بطلق ناري في شجار مهرب ومعاونيه مع آخرين بالدرب

أطاحت شرطة منطقة جازان ممثلة في شرطة محافظة الدرب بمهرب قات ومعاونيه تشاجروا مع أخرين نتيجة حادث مروري بسيط مع اخر واصابوا أحد الحاضرين بطلق ناري وذلك في وقت قياسي من فرارهم من الموقع.

وتعود تفاصيل الحادثة إلى محاولة شاب عشريني لتهريب كميات من نبات القات وأثناء سيره بطريق إحدى القرى بمحافظة الدرب إصطدم بمركبة أخرى يستقلها شخصين تعطلت على إثره مركبته ما أدى لنشوب مشادة بينهم قام على إثرها باﻹستعانة بأعوانه وعند وصولهم للموقع بادر احدهم باصطحاب الشاب العشريني وغادر المكان بسرعه بينما بادر الاخر باطلاق النار على الموقع واصاب احد المتواجدين بطلقه نقل على اثرها للمستشفى ثم هرب من الموقع إلى جهة غير معلومه.

وقد عثر داخل سيارة المهرب على اكثر من الف حزمه من نبات القات المحضوروقد وجهة مدير شرطة المنطقة مدير شرطة محافظة الدرب بسرعه التحري الدقيق والبحث الجاد عن صاحب السيارة ومعاونيه والسلاح المستخدم في الاطلاق وقد تم الاطاحه بهم جميعا خلال وقت قياسي وجميعهم سعوديين بين العقد الثاني والثالث والرابع من العمروأقفو جميعا رهن التحقيق وتم التنسيق مع ادارة مكافحة المخدرات فيما يخصهم.

وبهذا الخصوص أشار مدير شرطة منطقة جازان بجهود العاملين في شرطه محافظة الدرب وتفاعلهم مع الحدث وأضاف أن رجال الأمن سيقفون بالمرصاد لكل من تسول له نفسه للإخلال بأمن المواطن والمقيم .