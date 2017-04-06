قرار وزاري بتكليف الفيفي رئيسا لبلدية الريث

أصدر معالي وزير الشؤون البلدية والقروية عبد اللطيف بن عبد الملك آل الشيخ قرارا بتكليف الأستاذ مفرح شريف الفيفي رئيسا لبلدية الريث بصفة مستمرة .

وقد أعرب الأستاذ مفرح شريف الفيفي عن خالص شكره لمعالي وزير الشؤون البلدية والقروية على هذه الثقة الغالية والتكليف معربا عن شكره لسعادة أمين منطقة جازان الأستاذ محمد بن حمود الشايع على ثقته وترشيحه سائلا الله أن يكون عند حسن ظنهما لخدمة محافظة الريث وأهلها.

أسرة صحيفة “فيفاء أون لاين “ تهنئ الأستاذ مفرح شريف الفيفي على هذه الثقة وتتمنى له التوفيق والسداد في حياته العلمية والعملية .