 ضبط ١٤٠٠ حزمة من القات بنيد سحرة | فيفاء أون لاين
الخميس, 9 رجب 1438 هجريا, الموافق 6 أبريل 2017 ميلاديا

ضبط ١٤٠٠ حزمة من القات بنيد سحرة

ضبط ١٤٠٠ حزمة من القات بنيد سحرة
سالم فرح المالكي - الجانبة

تمكنت دوريات مركز الجانبة فجر اليوم الخميس امن ضبط 1400 حزمة من القات الممنوع مخبئة في احد المنازل المهجورة بنيد سحرة وذلك بعد مراقبة ومتابعة من اعضاء الدورية لتلك الاماكن المشتبهة والتي عادة ما يخبيء بها المهربين مهرباتهم وقد تم اتلاف الكمية حسب التعليمات المتبعة .
من جهته ثمن رئيس مركز الجانبة الاستاذ/ عبدالله الفيفي الجهود التي يبذلها افراد دوريات المركز مشددا على مضاعفة الجهود للحد من مثل هذه الاعمال التخريبية التي تهدف الى الاضرار بالوطن متمنيا التوفيق لرجال امن الوطن في كل المناطق.

شاهد ايضا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*