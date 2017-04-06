ضبط ١٤٠٠ حزمة من القات بنيد سحرة

تمكنت دوريات مركز الجانبة فجر اليوم الخميس امن ضبط 1400 حزمة من القات الممنوع مخبئة في احد المنازل المهجورة بنيد سحرة وذلك بعد مراقبة ومتابعة من اعضاء الدورية لتلك الاماكن المشتبهة والتي عادة ما يخبيء بها المهربين مهرباتهم وقد تم اتلاف الكمية حسب التعليمات المتبعة .

من جهته ثمن رئيس مركز الجانبة الاستاذ/ عبدالله الفيفي الجهود التي يبذلها افراد دوريات المركز مشددا على مضاعفة الجهود للحد من مثل هذه الاعمال التخريبية التي تهدف الى الاضرار بالوطن متمنيا التوفيق لرجال امن الوطن في كل المناطق.

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