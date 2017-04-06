فارس ينير منزل مشرف عمليات الشركة الملاحية للعبارات

رزق الأستاذ / محمد بن علي جراد مشرف عمليات الشركة الملاحية للعبارات بمولود اتفق وحرمه على تسميته فارس لينظم إلى شقياقاته وأشقائه

صحيفة فيفا أون لاين تبارك للأستاذ / محمد بن علي جراد ، بقدوم مولوده فارس ، جعله الله من مواليد الخير والبركة والسعادة .