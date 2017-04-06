 فارس ينير منزل مشرف عمليات الشركة الملاحية للعبارات | فيفاء أون لاين
الخميس, 9 رجب 1438 هجريا, الموافق 6 أبريل 2017 ميلاديا

فارس ينير منزل مشرف عمليات الشركة الملاحية للعبارات

فارس ينير منزل مشرف عمليات الشركة الملاحية للعبارات
فيفاء أون لاين - سلمان مدخلي

 

رزق الأستاذ / محمد بن علي جراد مشرف عمليات الشركة الملاحية للعبارات بمولود اتفق وحرمه على تسميته فارس لينظم إلى شقياقاته وأشقائه

صحيفة فيفا أون لاين تبارك للأستاذ / محمد بن علي جراد ، بقدوم مولوده فارس ، جعله الله من مواليد الخير والبركة والسعادة .

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