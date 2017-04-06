مالي وللحب قد أدمى شراييني

فجولة في ثرى فيفا تواسيني

قد زرتها يافعا ماأحلى زورتها

أسارع الخطو بين الروض

والتين

وللخزامى أريج في حدائقها

وللقماري غناء في البساتيني

سبحان من خالق أرخى الجمال بها

ورد وزهر وسحر للملاييني

وقبل الغيث ثغرا كنت أرمقه

وحمرة للمى جدا تراضيني

وغرد الطير صبحا في خمائلها

والإقحوان بها عصرا يناديني

وللنسيم بها طعم يميزه

وروعة الجو في مايو وتشريني

وللأصيل بها ذوق ودغدغة

ولليمام بها صوت يسليني

توطن الريم دهرا في مرابعها

مع القطا والحبارى بالقفاديني

يانجمة الليل أخت البدر إني هنا

أعانق الغيث عل الغيث يرويني

حل الضباب شتاء فيك منبهر

وغازل الغيم صيفا في البساتيني

إن جئتها زائرا رف الفؤاد بها

كأنني مدنف في سن عشريني

رفقا بنا يابنة الغيث الجميل

بها

فكل شئ هنا حتما يداويني

قل لي بربك هل أنسى الجمال بها

رياضها الخضر بالذكرى

تعزيني

كاذ وشيح ونعثى في حدائقها

مع الغليا ودوش بالرياحيني

ووالة عبقت من حبنا اكتسبت

والأرض قد أنبتت فلا

بنسريني

ياروضة من رياض الحسن

نكسبها

وجنة من جنان الأرض

تكسوني

قدزرت كل قراها ماشيا ألقا

وقد ركبت ولي ذكرى تحييني

فرحلة العلم والتوجيه تجذبني

وقصة الحب يافيفا ترويني

حفزت فيها مع الأيام ناشئها

لم أدخر سعة في خدمة

الدين

وعانق النفس المحمود روضتها

ومن وفاء جرى دمعي على

الطين

وأسأل الله أن يبقي الجمال

بها

ماقد تلا مؤمن بالعصر والتين

كتبها وسطر أبياتها الشاعر

محمد ناصر مرعي الحازمي

جازان -الظبيه ٥/٦/١٤٣٨