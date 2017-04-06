 فيفا | فيفاء أون لاين
الجمعة, 10 رجب 1438 هجريا, الموافق 7 أبريل 2017 ميلاديا

فيفا

فيفا
محمد ناصر مرعي الحازمي

مالي وللحب قد أدمى شراييني
فجولة في ثرى فيفا تواسيني
قد زرتها يافعا ماأحلى زورتها
أسارع الخطو بين الروض
والتين
وللخزامى أريج في حدائقها
وللقماري غناء في البساتيني
سبحان من خالق أرخى الجمال بها
ورد وزهر وسحر للملاييني
وقبل الغيث ثغرا كنت أرمقه
وحمرة للمى جدا تراضيني
وغرد الطير صبحا في خمائلها
والإقحوان بها عصرا يناديني
وللنسيم بها طعم يميزه
وروعة الجو في مايو وتشريني
وللأصيل بها ذوق ودغدغة
ولليمام بها صوت يسليني
توطن الريم دهرا في مرابعها
مع القطا والحبارى بالقفاديني
يانجمة الليل أخت البدر إني هنا
أعانق الغيث عل الغيث يرويني
حل الضباب شتاء فيك منبهر
وغازل الغيم صيفا في البساتيني
إن جئتها زائرا رف الفؤاد بها
كأنني مدنف في سن عشريني
رفقا بنا يابنة الغيث الجميل
بها
فكل شئ هنا حتما يداويني
قل لي بربك هل أنسى الجمال بها
رياضها الخضر بالذكرى
تعزيني
كاذ وشيح ونعثى في حدائقها
مع الغليا ودوش بالرياحيني
ووالة عبقت من حبنا اكتسبت
والأرض قد أنبتت فلا
بنسريني
ياروضة من رياض الحسن
نكسبها
وجنة من جنان الأرض
تكسوني
قدزرت كل قراها ماشيا ألقا
وقد ركبت ولي ذكرى تحييني
فرحلة العلم والتوجيه تجذبني
وقصة الحب يافيفا ترويني
حفزت فيها مع الأيام ناشئها
لم أدخر سعة في خدمة
الدين
وعانق النفس المحمود روضتها
ومن وفاء جرى دمعي على
الطين
وأسأل الله أن يبقي الجمال
بها
ماقد تلا مؤمن بالعصر والتين

كتبها وسطر أبياتها الشاعر
محمد ناصر مرعي الحازمي
جازان -الظبيه ٥/٦/١٤٣٨

شاهد ايضا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*