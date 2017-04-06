فكر الأعمال يقيم دورة أخصائي الموارد البشرية

يقيم مركز فكر الاعمال للتدريب دورة تنمية مهارات أخصائي الموارد البشرية HRS خلال الفترة من 16-20 ابريل 2017 بمدينة الرياض، وتشمل الدورة على 25 ساعة تدريبية معتمدة للرجال والسيدات.

وتهدف الدورة التي يقدمها المدرب عبدالهادي العنزي مستشار الموارد البشرية في العديد من الشركات، إلى تأهيل أخصائي محترف في إدارة الموارد البرشية وفق أفضل الخبرات التي تتوافق مع سوق العمل السعودي.

وتحتوى الدورة على علاقة إدارة الموارد البشرية مع التنظيم الاداري للمنشأة ووظائف مدير الموارد البشرية وتقييم الأداء الوظيفي وإعادة الهياكل التنظيمية والتخطيط وسياسة وإجراء العمل في إدارة الموارد البشرية.

ويتم التسجيل عن طريق رقم جوال 0555953361 ، علما انه سيتم منح شهادة معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.