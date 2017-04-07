مركز خدمة المجتمع بالداير يعلن عن بدء التسجيل في دورة “مبادئ الكهرباء والتمديدات المنزلية”

يعلن مركز خدمة المجتمع الفرعي بالكلية التقنية بالداير عن بدء التسجيل في دورة ” مبادئ الكهرباء والتمديدات المنزلية” ضمن برامج التدريب المجتمعي *’أُتقن’* حيث فتحت بوابة القبول بتاريخ 1/7/1438هـ وبداية التدريب ستكون بتاريخ 19/7/1438هـ
لمزيد من المعلومات وللتسجيل نرجو زيارة الموقع الإلكتروني لمركز الأعمال بالمؤسسة مع مراعاة الشروط الموضحة في نموذج التسجيل: https://ctc.tvtc.gov.sa
شروط .
1- ان يكون سعودي الجنسية
2- يحمل الهوية الوطنية سارية المفعول
3- أن لا يقل عمر المتقدم عن 15 سنة
4- للتقديم والتسجيل الإلكتروني من خلال الربط https://ctc.tvtc.gov.sa
5- دفع رسوم 200 ريال غير مستردة
6- على الراغبين في التقديم التفضل بزيارتنا بالفرع لإكمال التسجيل ودفع الرسوم المحددة (200 ريال غير مستردة).
المقاعد محدودة
الأولوية للتسجيل المبكر..
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