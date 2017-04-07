إخلاء فندق مأهول بالسكان بحي العزيزية بمكة

وقوع حادث حريق في عمارة بحي العزيزية شارع عبدالله خياط وكان الحادث عبارة عن اشتعال النار في مطبخ بالدور الرابع من مبنى فندقي مكون من خمسة أدوار مأهول بالنزلاء والمقدر عددهم بحوالي ( أربعون شخص ) – من جنسيات مختلفة جرى اخلائهم عن طريق وحدات الانقاذ إلى مناطق اخلاء امنه وإخراجهم عن طريق سيارات السلالم خارج المبنى في حين تم اخماد الحالة عن والسيطرة والتعامل مع الادخنة الكربونية المصاحبة للحريق صرح بذلك المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة الرائد / نايف الشريف – الذي أوضح أنه نجم عن الحادث إصابة أحد قاطني العمارة بحروق سطحية تلقى العلاج اللازم في الموقع وحالته مستقرة ولله الحمد ، وقد باشر فريق التحقيق بالإدارة التعرف على مسببات الحادث بالتنسيق مع الجهات المعنية .

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