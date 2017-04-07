ندوة تنمية أبو عريش تناقش تطوير الإعلام التنموي بجازان

ناقش إعلاميو منطقة جازان سبل تطوير الإعلام التنموي، وذلك ضمن الفعاليات التي تقدمها لجنة التنمية الاجتماعية بملتقى أبوعريش الأسري.

واستضافت ديوانية التنمية مدير إدارة التنمية بأمارة منطقة جازان علي الجبيلي، ومدير مكتب صحيفة الوطن بجازان حسين معشي، والمتحدث الإعلامي لتعليم منطقة جازان يحي عطيف، والمذيع جماح دغريري، ومدير مركز الملك فهد الثقافي بجازان عبدالله الفيفي.

واتفق المشاركون على توحيد الصوت الإعلامي الناجح والبارز في خدمة الوطن، ومحاربة الإشاعات، والابتعاد عن الشخصنة.

إصدارات الوطن

أوضح مدير مكتب الوطن بجازان حسين معشي، أن تجربة الوطن في إصدار الملاحق الإعلامي لم تأت من فراغ، لافتا إلى أن إعلام جازان أصبح وجهة لكل الطبقات الاجتماعية، مشيرا إلى أن صحيفة الوطن قامت بعمل خطة لتسويق المنطقة واقتصادها التنموي بفضل توجيهات القائمين عليها بوضع الخطط ودعمها، مضيفا إلى أنه رغم الشح التسويقي إلا أننا نجحنا في نقل حقيقة جازان باحترافية وتسويق مميز من خلال إصدار 16 ملحق صحفي والذي يعد الأضخم على مستوى إعلام المنطقة.

تأثير الإعلام

أكد مدير التنمية بأمارة منطقة جازان علي الجبيلي، أن وسائل الإعلام أصبحت مؤثرة في نقل الأخبار، وخدمتها للعمل التنموي، ومساندتها للفعاليات المقدمة بالمنطقة، مشيرا إلى أن المواطن الصحفي يستطيع تغيير الكثير من الأمور ونقلها عبر وسائل التواصل الإلكتروني المتعددة، مطالبا بتشجيع الإعلام الإلكتروني، وتنمية مهارات العاملين بها وصقلها.

تنمية مستدامة

أشار المذيع جماح دغريري أن الهدف من الإعلام التنموي هو أن يكون لديك تنمية مستدامة تتوافق مع رؤية المملكة 2030 التي تنطلق من خلال التنمية والخطط التي تسير عليها المملكة في تنمية الانسان، مضيفا إلى أنه يجب تنمية الإعلام لتحقيق 4 أهداف هي التأثير، والإقناع، والتوعية، والتوازن التنموي، مبينا إلى أن الإعلام التنموي قادر على إيصال رسالة هادفة بالمحافظة على مقومات المجتمع، مطالبا جامعة جازان بتخصيص مادة دراسية في الإعلام التنموي، لأهمية الجامعة في التنمية والمسؤولية.

طالب المتحدث الرسمي لتعليم منطقة جازان يحيى عطيف بتقديم دورات تأهيلية للإعلاميين الجدد خدمة لهم لكثرة المنتمين لوسائل الإعلام بالمنطقة ، مشيرا إلى أن دور الناطق الإعلامي هو ممارسة عمله في إيضاح الحقيقة، والرد على الاستفسارات المقدمة، مضيفا إلى أن بعض الإعلاميين يتقمص أحيانا دور المحقق عند سؤاله ، مطالبا بأن يكون السائل منصفا، وأن يكون هدفه الحصول على الإجابة بعيدا عن اعتقاده أو ظنه أو رؤيته للأمر من وجهة نظر شخصية .

شريك أساسي

أوضح مدير المركز الثقافي بجازان والزميل الاعلامي عبدالله الفيفي، أن الإعلام التنموي شريك أساسي للتنمية، مشيرا إلى أنه متى ماوجد إعلام صادق ونزيه وجدت التنمية، مضيفاً إلى أن الإعلام التنموي بالمنطقة لم يصل للمستوى الذي يحقق التأثير المطلوب، وبين أن المواطنين في القطاع الجبلي فقدو الثقة في الاعلام ليس لضعف في الطرح او التناول للقضايا التي تهم المجتمع ولكن لعدم تجاوب المسؤلين مع ما ينشر ويثار عبر وسائل الاعلام حول الخدمات والمشاريع المتعثرة لذلك فقد الجميع الامل حتى أصبح البعض يحملون الإعلاميين المسؤولية ويطالبونهم بالتوقف، مبيناَ إلى أن الإعلامي الناجح هو من يركز على قضايا وهموم المواطنين.

من جهته، كرم رئيس لجنة التنمية الاجتماعية بأبوعريش عبده راجحي المشاركين في الندوة الإعلامية، مقدما شكره لهم على حضورهم، ومشاركتهم الفاعلة في إنجاح فعاليات الملتقى الأسري الأول .