عزيزة تربح السيارة الثالثة بمهرجان التسوق

فازت عزيزة القحطاني من سكان محافظة خميس مشيط بالجائزة الكبرى الثالثة (من نوع فورد “فيوجي”) في كرنفال الجوائز القيمة والسيارات المقدمة من إدارة مهرجان أبها للتسوق بمعرضها التاسع عشر والاستثنائي المتزامن مع احتفالات أبها بلقب عاصمة السياحة العربية لهذا العام.

وقد جرى السحب بإشراف مباشر من الغرفة التجارية ويمثلها يحي قويدر ومدير المهرجان إبراهيم الجار الله.

من جهته، قال زوج الفائزة إنه زار المهرجان هذا العام 4 مرات منذ انطلاقته برفقة عائلته، كما أنه يحرص على زيارته كل عام أكثر من مرة، مثمنا لإدارة مهرجان أبها للتسوق ما تقوم به من جهود جبارة، وخصوصاً أن السحب يتم بكل شفافية وبحضور ممثلين للغرفة التجارية.

من جهته، أوضح مدير المهرجان إبراهيم الجار الله إلى أنه لا تزال هناك العديد من الجوائز القيمة والكبرى ستوزع خلال الأيام والاسابيع القادمة.