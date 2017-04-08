طلب أبراء ذمة المتوفي : علي مسعود سلمان

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تلقينا مصابنا في والدنا (علي مسعود سلمان العشريات) بالصبر والاحتساب ونقدم خالص الشكر والامتنان لمن شاركنا في مصابنا سواء بحضور أو اتصال أو برسالة سائلين الله أن يجزيكم خير الجزاء والحمد لله على كل حال

وقد أوصانا والدنا غفر الله له

أولا : بطلب العفو والسموحة ممن صدر بحقه خطأ بقصد أو بغير قصد

ثانيا : نتكفل بسداد أي دين كان على والدنا سواء بسند أو بغير سند ونرجوا إبلاغنا ممن لديه حق على والدنا لقضائه عنه وجزاكم الله خير

موسى علي مسعود

٠٥٦٢٤٣٦٩٦٧

أحمد علي مسعود

٠٥٤٨٢٥٥٤٧٧

خالد علي مسعود

٠٥٣١٠١٨٠٨١