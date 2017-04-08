بلا وداع” تفوز بالاشتراك في مهرجان الشعر والأدب في ايطاليا

فازت الأعلامية والكاتبة السعودية نانا السقا بالإشتراك في مهرجان الشعر والأدب في مدينة ڤينيسيا في ايطاليا. حيث اختيرت قصيدتها ” بلا وداع” لتكون الكاتبة الوحيدة من المملكة العربية السعودية التي تشترك ضمن 70 شاعر وشاعرة وأدباء إيطاليين في المهرجان. وتم ترجمة القصيدة باللغة الإيطالية ليتم القاءها في المهرجان لتفوز بالتكريم والثناء.

وقد تأثر الجمهور من كلمات القصيدة ومناسبتها وتفاعلوا معها. وحازت القصيدة على اعجاب اللجنة المحكمة والمستمعين.

قدمت الحفل الاستاذة جيوڤانا باستيجا

وأدارت الجلسات الاستاذة جورجيا بولاستري

وهنأ سعادة البرفسور جينو باستيجا رئيس المهرجان السقا على فوزها وحضورها المهرجان

وقدم لها شهادة شكر وتقدير بهذه المناسبة.

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