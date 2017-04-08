بالفيديو .. مواطن يساعد مقيم فيكافئه الأخير بعدة طعنات!

توقف مواطن كان في طريقه من الأحساء إلى بريدة وأركب شخصا معه في سيارته، بغرض مساعدته وإيصاله في طريقه بعد أن طلب الأخير منه ذلك، إلا أن الأخير فاجأه بإخراج سكين وتوجيه عدة طعنات له وسلب محفظته.

وكان المواطن سعيد بن سليمان السعيد، قائد مدرسة أبي ذر الغفاري ببريدة، مسافراً من الأحساء إلى بريدة، فرأى مقيم من جنسية عربية على جانب الطريق يطلب المساعدة وإيصاله في طريقه فتوقف السعيد له وأركبه معه، وبعد أن قطعوا مسافة قصيرة فوجئ السعيد بالشخص يهدده ويسدد له عدة طعنات في كتفه باستخدام بسكين كانت بحوزته، قبل أن يسلب محفظته ويلوذ بالفرار.

وبحسب المواطن الضحية، استنجد بأمن الطرق الذين تمكنوا من إسعافه ونقله إلى مستشفى خريص العام، فتلقى العلاج الصحي اللازم، وغادر المستشفى في حالة مستقرة، فيما تواصل الجهات الأمنية تحرياتها للقبض على الجاني.