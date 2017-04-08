بالصور .. ضبط عدد من المطلوبين والمخالفين في عسير

أوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة عسير زيد الدباش بأن الشرطة بالتعاون مع الدوريات اﻷمنية والمرور والتحريات والبحث الحنائي واصلت الحملة الأمنية الشاملة ،وضبطت 4414 مخالفة وخمسة مصانع للخمور و137 مطلوبا في قضايا جنائية وحقوقية، و715 مجهول و92 متسولا.

إلى جانب ضبط كمية من الحشيش المخدر و ٢٢٦حزمة قات و٣٦سيارة مطلوبة، والقبض على شخصين من ناقلي المجهولين و3 قطع من السلاح غير المصرحة.

نفّذت شرطة منطقة عسير يومَي الثلاثاء والأربعاء 7 – 8 / 7 / 1438، حملة أمنية شاملة لضبط المطلوبين جنائياً وحقوقياً والمتسوّلين والمخالفات المرورية وعدد من المخالفات الأخرى.

وأوضح الناطق الإعلامي بشرطة عسير الرائد زيد محمد الدباش؛ أن الحملة شملت جميع شرط المحافظات والمراكز ومراكز الضبط الأمني، وبمشاركة الدوريات الأمنية وإدارة المرور وإدارة التحريات والبحث الجنائي، وبإشراف مباشر من مدير شرطة عسير اللواء صالح القرزعي.

وأضاف، أنه تم ضبط: 137 مطلوباً في قضايا جنائية وحقوقية، و715 من مجهولي الهوية، و92 متسوّلاً، و4414 مخالفة مرورية، و5 مصانع للخمور، و12 عبوة جميعها مملوءة بمادة العرق المُسكر، وكمية من الحشيش المخدّر و226 حزمة قات.

ولفت إلى أن الحملة نجحت أيضاً في ضبط 36 سيارة مطلوبة و3 قطع سلاح غير مصرحة، والقبض على ناقليْن مجهولي الهوية، وتمّ إكمال الإجراءات النظامية حيالهم.

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