صحة حائل بعد حريق مستشفى الملك خالد “جميع المنومين بخير”

أكدت الشؤون الصحية بمدينة أن جميع المرضى المنومين بمستشفى الملك خالد بحائل بصحة وسلامة وجار العمل على إعادة المرضى الذين تم إخلائهم.

وقالت الشؤون الصحية بمدينة حائل عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : ‏جميع المرضى المنومين بصحة وسلامة وتم ولله الحمد إخماد ⁧‫حريق مستشفي الملك خالد بحايل‬⁩ وجاري العمل على إعادة المرضى الذين تم إخلائهم.

وكانت فرق الدفاع المدني بمدينة حائل باشرت فجر اليوم حريقاً في غرفة وحدة إمداد التيار المستمر لأقسام العناية الحرجة بالمستشفى وأكد الدفاع المدني في بيان نشرته المواطن صباح اليوم أنه تم إخماد الحريق في مهده .

وبين المتحدث الرسمي للدفاع المدني بحائل المقدم نافع الحربي في البيان انه كإجراء احترازي جرى نقل عدد من الحالات إلى مستشفيات أخرى داخل مدينة حائل للمحافظة على سلامتهم . مبيناً بأنه لم ينتج عن الحادث أي إصابات أو وفيات ولله الحمد .

وأشار الحربي الى أنه تمت إعادة الأوضاع إلى طبيعتها داخل المستشفى .