بيان من إمارة حائل حول حريق مستشفى الملك خالد

‏أوضح المتحدث الاعلامي لإمارة منطقة حائل الاستاذ متعب بن عبدالكريم المرشدي أنه عند الساعة 4:52 من فجر اليوم السبت تبلغت عمليات الدفاع عن وقوع حادث حريق بمستشفى الملك خالد بحائل حيث اتضح ان الحريق في غرفة بطاريات تابعة لبعض مولدات التيار الكهربائي بالمستشفى وقد اخمد في بدايته .

وأضاف : نتيجة لانتشار الدخان ودخوله بعض اقسام المستشفى فقد تم نقل عدد من الحالات احترازيا الى مستشفيات اخرى داخل مدينة حائل للمحافظة على سلامتهم وبمتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل ، وتم تكليف الجهات المختصة لمعرفة اسباب الحريق ومعالجتها .