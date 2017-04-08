وزارة العمل تُطلق خدمة “الموعد الإلكتروني” وهذه مميزاته ..

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعيّة، أنه سيتم التعامل مع مواعيد الوزارة من خلال خدمة “الموعد الإلكترونيّ” فقط، ابتداء من يوم غدٍ الأحد.

وقد تم تطوير خدمة حجز المواعيد إلكترونيًّا من قبل وزارة العمل، لتشمل كلاًّ من الأفراد والمنشآت، وذلك سعيًا لإتاحة الفرصة أمام العملاء لإنجاز مهامها على أكمل وجه بسهولة ويُسر، وذلك من خلال الرابط الإلكترونيّ للوزارة.

وتتيح خدمة الموعد الإلكترونيّ للمواطنين العديد من المميزات منها:

– استعراض موعد سابق.

– خدمة إلغاء موعد قائم.

– البحث عن موعد مسجل مسبقًا بكل تفاصيله.

– إمكانية الاطلاع على بيانات وتفاصيل تأشيرات العمالة المنزليّة الخاصة بهم.