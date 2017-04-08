كيف هزمت مايكروسوفت .. آبل !

وفقا لدراسة أجرتها شركة “جي دي باور” -وهي إحدى أبرز شركات أبحاث السوق الموجودة حاليا- فإن حاسوب مايكروسوفت “سيرفس” اللوحي تفوق هذا العام على حاسوب آبل “آيباد” للمرة الأولى على الإطلاق من حيث رضا العملاء.

فعلى مقياس من ألف نقطة حصلت مايكروسوفت على 855 نقطة مقابل 849 لآبل و847 لشركة سامسونغ، في حين كان متوسط النقاط لكافة العلامات التجارية 841 نقطة.

ومن الأسباب التي جعلت مايكروسوفت تتفوق هذا العام وفقا لـ”جي دي باور” أن “سيرفس” يملك أكبر كم من الملحقات بين كافة الحواسيب اللوحية، حيث يستخدم 48% من المستخدمين قلم ستايلس مع سيرفس مقابل 27% معدل استخدام القلم الرقمي في الحواسيب اللوحية، و51% يستخدمون لوحة مفاتيح معه مقابل 14% لبقية الحواسيب، كما وجدت الدراسة أن العملاء أكثر رضا عن ملحقات مايكروسوفت من غيرها من المنافسين.

وحصلت حواسيب مايكروسوفت اللوحية أيضا على أعلى معدل للتنوع من حيث منافذ الإدخال والإخراج والتخزين الداخلي، إلى جانب أن الشركة سجلت أعلى نقاط في فئة “جاذبية تصميم اللوحي”، كما تفوقت كذلك على المنافسين في فئتي “جودة المواد المستخدمة” و”قياس اللوحي”.

ويرى موقع ذي نيكست ويب المعني بشؤون التقنية أنه يمكن تفسير بعض هذا التفوق بالفئات المختلفة التي تستهدفها مايكروسوفت، فمشترو سيرفس يستخدمونه على الأرجح في “الإنتاجية” التي تتضمن استخدام برامج معالجة الكلمات وتصفح الإنترنت والبريد الإلكتروني والمعاملات المصرفية الإلكترونية.

كما كان لافتا في الدراسة أن مشتري “سيرفس” يميلون لأن يكونوا أصغر من مشتري الحواسيب اللوحية الأخرى، الأمر الذي يناقض الصورة النمطية التقليدية بالنسبة لحواسيب ماك مقابل الحواسيب الشخصية، حيث إن مستخدمي ماك هم من الشباب غير التقليديين، في حين أن مستخدمي الحواسيب الشخصية من الكبار التقليديين.

وأشارت الدراسة أيضا إلى أن عملاء مايكروسوفت هم على الأغلب من “المتبنين الأوائل” (الذين يهرعون لشراء أحدث التقنيات)، وهؤلاء يميلون لأن تكون لديهم نسبة رضا أعلى من الآخرين.

ولهذه الدراسة أهميتها، فشركة آبل اعتادت دائما التغني بمعدلات رضا العملاء المرتفعة عن منتجاتها خلال مؤتمراتها الصحفية، ولذلك فإنها قد لا تسر عندما تشاهد أن الناس يعتقدون أن حواسيب “سيرفس” أجمل وأكثر جاذبية وإقناعا من حواسيب آيباد.

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