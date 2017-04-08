“الإسكان”: تكشف بالارقام حجم العجز في الوحدات السكنية

قالت وزارة الإسكان إن العجز في الوحدات السكنية المعروضة مقارنة بعدد طلبات المواطنين المتقدمين للحصول على الدعم السكني، يقدر بنحو 414 ألف وحدة سكنية.

وأبانت الوزارة أن منطقة مكة المكرمة سجلت أكبر نسبة عجز في الوحدات السكنية نظراً لشح الأراضي الصالحة للبناء والتمركز في المدينة المقدسة، لافتة وفقاً لصحيفة “المدينة” إلى أن منطقة الرياض تأتي في المرتبة الثانية بنسبة عجز 18.2%، ثم المنطقة الشرقية بأكثر من 12%.

وأوضحت الوزارة أنه بحسب دراسة أجرتها حول العرض والطلب للمساكن بعدد 15 مدينة، تبين أن جميع هذه المدن تعاني عجزاً في المعروض السكني، ما عدا مدينة واحدة، وهي جازان.

وأضافت أن العجز في مدينة الرياض يقدر بأكثر من 61 ألف وحدة سكنية، تليها جدة بأكثر من 52 ألف وحدة، ثم مدينة مكة المكرمة بأكثر من 24 ألف وحدة، أما العجز في مدينة الدمام فيقدر بأكثر من 22 ألف وحدة سكنية.